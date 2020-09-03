А могло быть меньше: прокурор потребовал дать Ефремову 11 лет тюрьмы

На заключительном заседании по делу Михаила Ефремова, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшем смерть человека, артист признал свою вину. Однако теперь его заявление, которого ждали несколько месяцев, ни на что не повлияет. Гособвинитель заявил, что его вина в суде доказана, и поскольку дело вызвало большой общественный резонанс, артисту грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Если бы Ефремов не стал менять свои показания и не «забыл» бы резко об обстоятельствах того страшного вечера 8 июня, когда влетел в машину водителя Сергея Захарова, погибшего позже от травм, то мог рассчитывать на более мягкое наказание.

В завершение выступления прокурор потребовал признать Ефремова виновным по статье 264 и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы, а также запретить занимать творческие должности сроком на три года.

Кроме того, гособвинитель потребовал взыскать с Ефремова в пользу старшего сына погибшего, Виталия Захарова, 500 тысяч рублей. Остальным потерпевшим — удовлетворить иски в размере 1 рубля.