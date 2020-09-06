Адвокат Михаила Ефремова считает, что актера осудят на пять-шесть лет

Приговор по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова будет озвучен 8 сентября. После трех месяцев судебных разбирательств, актер все-таки признался, что за рулем в момент аварии в Москве был именно он. Прокурор запросил лишить артиста свободы сроком на 11 лет в колонии общего режима. Адвокат Ефремова думает, что будет в два раза меньше. Разговор актера со своим защитником из тайной комнаты в Пресненском суде обнародовали в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Михаил Ефремов думает, что его осудят на восемь лет. Именно столько требует и старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий. И еще 7,3 миллиона рублей в качестве компенсации. Эльман Пашаев же считает, что актера лишат свободы на пять-шесть лет, что вдвое меньше, чем запрашивает гособвинитель. Кроме всего этого, Михаил Ефремов переживает за свою дочь Веру. 16-летней девушке идут сообщения с угрозами. На опубликованных кадрах актер говорит, что его уже просто душат и дышать больше нечем.

Авария, после которой погиб Сергей Захаров, произошла 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова слетел в фургон на большой скорости. Актер был в нетрезвом состоянии.