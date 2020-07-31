«Как это развидеть?!»: клип Лободы Boom Boom ставит рекорд по дизлайкам

Светлана Лобода представила новую работу — клип на песню Boom Boom. Поклонники певицы устремились оценить долгожданную новинку с маркировкой 18+, но реакция осталась далека от желаемой. Клип был опубликован 31 июля на официальном YouTube-канале исполнительницы и меньше чем за десять часов его посмотрели 1,7 миллиона человек. 57 тысяч оценили работу, а вот 118 тысяч предпочли поставить дизлайк.

«Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю, какого эффекта хочу достичь! — написала перед премьерой видео Лобода у себя на странице в Instagram. — Быть разной — мой приоритет. Быть непредсказуемой и неожиданной».

Судя по всему, на этот раз непредсказуемость оказалась чрезмерной. Поклонники длинноногой блондинки были не готовы к такому эпатажу. У работы есть все шансы стать рекордсменом по дизлайкам. Комментарии под видео самые разнообразные, но в целом содержание со знаком минус.

«Как это развидеть?! Думаю, Король дизлайков падет»;

«А это заявочка на побитие дизлайков Моргенштерна»;

«А вы говорили, клип Ибица с Басковым и Киркоровым — это дно».

Не спасли ситуацию медийные персоны, согласившиеся принять участие в съемках: Ксения Собчак, Ида Галич, Екатерина Варнава, Карина Кросс, Лолита, Мария Миногарова и другие. Творение принадлежит юмористу и клипмейкеру Александру Гудкову, сообщает 5-tv.ru.

Кстати, Лолита единственная, чье появление в клипе не вызвало негатива. А вот поклонники рэпера Фараона явно возмущены тем, что кумир решился на такую работу.

Его партия длится меньше минуты, но он значится соисполнителем. При этом поклонники «Фары» уверены, что Лобода получает дополнительный пиар от партнера, а он испорченную репутацию, пишет сайт «Актуальные новости».

Стоит отметить, что сама певица и ее продюсер Нателла Крапивина, позитивно оценила новое видео, заявив, что «это наш вызов обществу с его псевдоморалью».