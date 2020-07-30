«Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?»: Собчак оскорбила россиян резким высказыванием

Ксения Собчак является не просто телеведущей, но и скандальной личностью. Даже из своей свадьбы с Константином Богомоловым она сделала шоу, уехав из ЗАГСа на катафалке, вместо лимузина. Блондинка остра на язык, что знают многие, в особенности Анастасия Волочкова, с которой у нее не раз был конфликт. А теперь телеведущая вновь оказалась в центре внимания из-за резкого высказывания, которое оскорбило россиян.

Собчак заметила, что утром 30 июля рубль значительно упал по соотношению к доллару и евро. По состоянию на 10:10 доллар взлетел до 73,18 рубля, а евро — до 86,03 рубля, что стало максимальной отметкой за все лето.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?» — написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» жена Богомолова.

Ее риторический вопрос вызвал шквал негодования у пользователей соцсети. Многие припомнили светской львице, как три месяца назад она выступала против того, чтобы гражданам России выдавали деньги. Она считала, что в кризисное время лучше помочь бизнесменам, так как простой народ просто «проест» деньги, а тем временем бизнес развалится.

«У вас есть, что держать в валюте, а кто-то и пособия не получил», «Как вы можете назвать идиотами тех, кто едва семью может прокормить. Накопления есть далеко не у всех», «Оскорбительно такое слышать», — стали обсуждать слова Собчак пользователи Сети. Напомним, что недавно телеведущая снялась в музыкальном клипе со Светланой Лободой. Теперь поклонники блондинки ждут премьеры музыкального ролика, так как подозревают, что она решила стать певицей вслед за Ольгой Бузовой.