«Шикарный, надо брать»: Лобода похвасталась «уникальным» брючным костюмом кремового цвета

Певица после возвращения из отпуска отправилась к подругам, которые создали для нее стильный наряд.

Светлана Лобода после карантина не сразу вернулась к работе. Она устроила себе отпуск с семьей и друзьями на Миконосе. До греческого острова певица добралась на частном самолете. Она успела накупаться, позагорать и повеселиться. Но самое главное, артистка уделила массу времени своим дочкам Тильде и Евангелине. Однако отпуск звезды закончился. Она вернулась домой и первым делом отправилась за обновками.

Лобода в 37 лет обладает стройной и подтянутой фигурой. На сцене она блистает в откровенных мини-платьях, а в обычной жизни любит носить не только мини, но и лаконичные и более сдержанные образы. Певица любит уникальные вещи, поэтому побывала у подруг, которые создали для нее кремовый костюм с брюками клеш. Жакет на пуговицах подчеркнул ее талию, а легкая ткань будто оживала, когда артистка двигалась.

«Я сказала, что мы хотим создать элемент недосягаемости. Чтобы все сразу было непонятно, но чувствовалось, что это недосягаемо, и все сразу это хотели. В этом и есть магия!» — отметила создательница наряда. «Прекрасно! Ну вот наш первый недосягаемый костюм. Шикарный, то чего не купишь в магазине! Шикарный, надо брать», — добавила сама Светлана.

Поклонники восхитились нарядом девушки. Как известно, клеш вновь стала актуальна в этом сезоне, по словам экспертов. Артистка подчеркнула фигуру своим новым нарядом, а также визуально вытянула силуэт.