«Бабочки в животе — это вредно»: Лолита Милявская не против в шестой раз выйти замуж

Даже после череды ошибок певица не потеряла веру в мужчин.

Лолита Милявская за свою недолгую жизнь успела уже пять раз побывать замужем, однако все как-то не складывается в личной жизни певицы. Тем не менее звезда продолжает верить в любовь и не ставит крест на институте брака, более того, планирует выйти замуж и в шестой раз. В конце апреля Милявская окончательно порвала все связи с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, после чего начала встречаться с новым избранником и в принципе уже готова к новой свадьбе, сообщает «Экспресс Газета».

Певица считает, что ее нынешний возлюбленный по сути является идеальным кандидатом на роль мужа, да и зарабатывает он неплохо.

«Если позовет замуж — пойду. Бабочки в животе — это вредно. Я без бабочек уже» — рассказала артистка.

Несмотря на все трудности и проблемы с мужским полом, Милявская уверяет, что если ее еще раз позовут замуж, она обязательно согласится. Личность своего мужчины певица все еще предпочитает скрывать.

Напомним, последние серьезные отношения артистки длились почти девять лет, но измены возлюбленного поставили крест на крепкой семейной жизни.