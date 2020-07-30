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А теперь танцы!: Варнава опубликовала видео с бывшим

Звезда в своем инстаграме разместила зажигательный ролик, после которого у многих поклонников возникли вопросы о воссоединении пары.

А теперь танцы!: Варнава опубликовала видео с бывшим
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

Актриса Екатерина Варнава заинтриговала публику, опубликовав видеоролик в «Инстаграме». На кадрах она танцует вместе со своим экс-возлюбленным Константином Мякиньковым. Некоторые подписчики тут же пришли к выводу, что молодые люди воссоединилась, и засыпали ее вопросами.

«Катя, так вы не расстались?!», «Очень мне ваша пара нравилась», — написали пользователи.

Отвечать Варнава не спешит. Хотя их отношения с хореографом прекратились больше года назад. Правда, рассказала Катя об этом не сразу. Но сердце зажигательной девушки уже не свободно. Недавно она призналась, что ее покорил мужчина по имени Владимир.

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Екатерина ВарнаваКонстантин Мякиньков