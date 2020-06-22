«Ну, что за сладуны»: четырехмесячный сын Самойловой уже познакомился с первенцем Иды Галич

Малыши проводят время вместе, как и их звездные мамы.

Своего четвертого ребенка многодетная мама Оксана Самойлова родила в феврале. В этом же месяце стало известно о прибавлении в звездном семействе Иды Галич. Блогер подарила долгожданного сына своему возлюбленному Алану Басиеву.

Для жены рэпера Джигана эта беременность стала далеко не первой. У бизнесвумен подрастают три дочери: Ариела, Майя и Лея. Для своих наследниц светская львица выбирала исключительно уникальные имена. О четвертой беременности, которая, к слову, стала незапланированной, Оксана узнала, находясь в отпуске за границей. Позже Самойлова призналась, что очень переживала из-за родов и состояния малыша. Не зная о своем интересном положении, супруга музыканта вела привычный образ жизни — не отказывая себе в еде. Естественно, узнав о будущем малыше, Оксана пересмотрела свой рацион. Стала бережнее относиться к собственному здоровью.

Своего новорожденного малыша Ида Галич назвала необычным именем — Леон. А Самойлова дала долгожданному наследнику имя Давид. Малыши уже успели познакомиться. Помимо того, что они ровесники, крохи к тому же родились в один месяц — в феврале. Мальчикам уже исполнилось по четыре месяца. Звездные мамы не исключают, что их сыновья станут близкими друзьями. Ведь, как и их родительницы, Давид и Леон проводят время вместе.

«Ну, что за сладуны», — отметила Оксана.

Модель поделилась в Instagram снимком, на котором ее четырехмесячный сынишка позировал в компании с маленьким приятелем — первенцем Иды Галич. Самойлова не стала скрывать, что их наследники неплохо поладили между собой.