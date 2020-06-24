Психолог объяснила массовые разводы звездных пар

Часто причиной расставания становятся интересные проекты, в которых они принимают участие

2020-й год стал «богатым» на звездные разводы: о разрыве сообщили Пелагея и Иван Телегин, Полина Гагарина и Петр Кислов, Оксана Самойлова и Джиган, Кристина Асмус и Гарик Харламов. И если Самойловой с Джиганом удалось сохранить семью, то вот звезде «Интернов» и юмористу, видимо, нет. Они хотят расстаться, но без скандалов и грязи.

С чем же связана такая волна расставаний у знаменитостей? Ответ на этот вопрос знает преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова. Психолог отмечает, что звезды — такие же люди, они подвержены временным кризисам, зачастую им сложнее строить отношения, так как популярность накладывает определенный отпечаток.

Специалист напоминает о кризисах в семейной жизни, сложных периодов существует несколько. Традиционно, первый год брака является «годом притирок». Третий — «выпячивает» те минусы, что есть в отношениях и «обесценивают» плюсы.

Третий виток кризиса приходит в разное время. У кого-то это пятилетний рубеж, кто-то может одолеть семь или даже восемь лет. В это время кажется, что «ты устал от этих отношений, что они как бы себя изжили».

По мнению психолога, именно третий рубеж разрушил семью Константина Богомолова и Дарьи Мороз, Асмус и Харламова. Сюда же можно отнести проблемы у Джигана и Оксаны Самойловой, которые все таки пытаются выстоять в сложное для семьи время.

«Известные люди тоже сталкиваются с кризисом разочарования в партнере, того, что хочется совершить апгрейд. Порой у них возникают так называемые внеплановые кризисы», — комментирует Панфилова.

Именно «внеплановые» кризисы переносить особенно сложно. Они приходят после участия в каком-то крупном проекте. Звезда не может уделять много времени семье, съемки, активность становится неотъемлемой частью жизни. А когда все заканчивается и нужно вернуться домой, то оказывается, что родные люди стали чужими.

«Человек вернулся в семью и вдруг обнаружил, что семья ему практически не родная», — пояснила психолог 5-tv.ru.

Помимо этого, в звездных семьях существуют определенные тонкости: для знаменитого человека его вторая половинка — это«имиджевый момент». Важно, что человек был с хорошей репутацией и не вредил имиджу.

Знаменитая телесваха Роза Сябитова тоже прокомментировала расставания супругов. Она дала совет, как сохранить человеческие отношения в непростой жизненный период.

В первую очередь эксперт порекомендовала не проводить «тяжелые» разговоры в домашних условиях, лучше делать это на нейтральной территории. А еще стоит воздержаться от оглашения подробностей расставания, сообщает сайт OA.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Панфилова — психолог, преподаватель Московского института психоанализа. Получила образование в Московском городском педагогическом университете.

Дополнительное образование:

Институт групповой и семейной психологии и психотерапии (2019 год) — курс повышения квалификации;

Университет Российской академии образования (2011 год) — Психотерапия психической травмы;

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига (2016 год) — Свидетельство супервизора в модальности «Полимодальная психотерапия» международного уровня;

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига (2017 год) — Семейная системная терапия (Восточная версия)

и многие другие.

Состоит в следующих обществах:

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига (ОППЛ)

• Федерация психологов-консультантов онлайн (ФПК Онлайн)

• Федерация психологов консультантов России

Специализируется на проблемах в семейной жизни, является постоянным экспертом СМИ.