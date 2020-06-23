Роза Сябитова призвала Асмус и Харламова прийти на «Давай поженимся!» и помириться

Телеведущая Роза Сябитова посоветовала юмористу Гарику Харламову и актрисе Кристине Асмус прийти на программу «Давай поженимся! и помириться. По ее словам, ведущим шоу хватит их навыков, чтобы преодолеть разлад в звездных отношениях.

По словам Сябитовой, благодаря ее программе на свет появились уже сотни детей по всей стране. «Давай поженимся!», как она отметила, призвана помочь людям создать крепкую семью. В то же время она выступила резко против, если ее программу кто-то хочет использовать с точки зрения хайпа, сообщает «Говорит Москва».

«Единственное, мое личное мнение по этому поводу таково, что я в эту историю не верю. Уж очень она хайповая. Я считаю, когда люди разводятся, особенно когда есть дети в семье, это не делается так показушно». Роза Сябитова

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов почти одновременно в соцсетях объявили о своем расставании после восьми лет брака. У них есть совместная дочь. При этом журналистам не удалось найти их дело о бракоразводном процессе на сайте Мосгорсуда. Между тем их адвокаты уверяют, что заявление на развод звезды подали еще полтора месяца назад.