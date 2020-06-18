«Попиарились и хватит»: Самойлова с Джиганом отпраздновали примирение

Многодетные супруги Джиган и Оксана Самойлова не явились на рассмотрение дела о разводе. Модель забрала свое заявление, и дело прекращено за примирением сторон. И в знак воссоединения знаменитая пара с размахом отпраздновала сие событие. Звезды устроили на причале семейный романтический ужин, кадрами с которого делился рэпер в своем Instagram.

Его возлюбленная Оксана Самойлова тоже запостила свой портрет в Instagram с вечерних посиделок.

Но на инстадиву обрушились негодующие подписчики. Они наблюдали развитием отношений пары и переживали за семью, думая, что все по-настоящему, и Самойлова, которая утверждала, что разведется, не сдержала своих слов. Многие фолловеры в настоящий момент почувствовали себя обманутыми и признались, что знаменитая пара всех водила за нос, чтобы заработать на хайпе.

«Отмечаете НЕ развод?», «Поздравляю с окончанием спектакля», ««Сорян, Вась» не в силе?», «Попиарились и хватит», «Оксана, ничего подписчикам рассказать не хотите?», «А что ей раскатывать, как обвела вас вокруг пальца?», «Браво! Спектакль окончен, можно расслабиться» — написали люди.

Многие встали на защиту Самойловой и подметили, что только мудрая женщина даст мужу второй шанс, а также похвалили решение Оксаны сохранить семью целой.

Напомним, о желании развестись супруга Джигана заявила после того, как он потерял связь с реальностью. Еще будучи в Майами, он увлекся всевозможными напитками и веществами и попал в рехаб. Вернувшись в Москву, музыкант продолжил кутить, и снова угодил в клинику. И уже после отечественной реабилитации, кажется, осознал, что натворил. А Самойлова тем временем подала на развод. Который в итоге не состоялся.