Участник «Битвы экстрасенсов» указал на причины развода Асмус и Харламова

Михаил Филоненко уверен, что расставание пары пройдет мирно, так как это обоюдное решение.

Участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко воспринял новость о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова как неизбежность. Он уверен, что пара прожила отведенный ей срок, дольше быть вместе супруги не смогут, даже если будут стараться.

Экстрасенс объясняет почему: причина всего происходящего в цифре восемь. Традиционно несчастье приписываю числу 13, но и восьмерка таит в себе множество рисков. Символ бесконечности является определяющим в жизни юмориста и актрисы.

Кристина Асмус родилась 14.04.1988, дата рождения Гарика Харламова — 28.02.1981. Свадьба у пары состоялась 08.06.2013 — везде идут восьмерки.

«И сейчас идет восьмеричный цикл. Это, по сути, лента Мебиуса. Это как прокрутка идет, как бы одно и то же. По идее эта восьмерка распрямляется, и получается ноль», — объяснил экстрасенс 5-tv.ru.

Несмотря на отрицательный фон всего происходящего, пары которые расстаются после восьми лет брака, делают это мирно и без взаимных претензий. В отличие от расставаний после трех или семи лет брака, восьмерка дает «полюбовный развод, договорной».

Экстрасенс настаивает, что на мужчину восьмерка влияет больше, у Харламова «даже в фамилии восемь букв».

«Для него это трагическая восьмерка», — заключил участник «Битвы экстрасенсов».

Супруги сообщили о расставании в соцсетях. Кристина и Гарик опубликовали примерно одинаковые посты на своих страничках, где объявили о разрыве. При этом оба подчеркнули, что ни фильм «Текст», ни самоизоляции, ни третьи лица не причастны к этому решению. Все делается добровольно.

Подписчики актрисы мгновенно отреагировали на новость, пишет сайт OA. Многие из них не скрывают своего расстройства данным решением пары, но признают: