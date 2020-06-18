Недешевый развод: Пелагея может потребовать 1,5 миллиона рублей на дочку у Телегина

33-летняя Пелагея — одна из самых известных исполнительницы народных песен, а также частый член жюри на шоу «Голос». Блондинка всегда предстает перед публикой в хорошем настроении, а также отлично ладит с детьми. О личной жизни певица предпочитает не рассказывать, но о ее браке с хоккеистом Иваном Телегиным было известно. Спортсмен в свое время оставил беременную жену ради эффектной девушки.

Но в начале этого года Пелагея объявила, что больше не живет с супругом, а не так давно она подала на развод. 15 июня должно было состояться заседание суда по иску певицы, но слушание было перенесено. А накануне адвокаты супругов встретились и назначили новую дату заседания — 26 июня. Бывшие влюбленные расстаются полюбовно, поэтому не собираются делить имущество. Но им предстоит решить, какие хоккеист будет платить алименты.

У пары подрастает трехлетняя дочка Таисия. Уже полгода она живет с мамой, а отца изредка видит, когда он ее навещает. Пелагея обратилась в суд с иском «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка». Ее адвокат, скорее всего, предложит, чтобы Телегин выплачивал фиксированную сумму на содержание наследницы. Певица может требовать четверть ежемесячного дохода своего бывшего супруга — это около 1,5 млн рублей. В таких случаях вторая сторона обычно пытается снизить сумму. В данном случае Телегин имеет сына от прошлых отношений, поэтому может предоставить документы, подтверждающие этот факт, чтобы изменить алименты, пишет издание «Комсомольская правда».