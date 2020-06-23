«Вечерний променад»: Полина Гагарина в белых шортах-бермудах покатала дочку на «троне»

Певица продемонстрировала идиллию после того, как ее муж Дмитрий Исхаков объявил, что они расстались.

Полина Гагарина с недавних пор стала свободной женщиной. Спустя месяц после того, как появились слухи о размолвке в семье певицы, ее муж Дмитрий Исхаков подтвердил, что они расстались. Супруги больше не живут вместе, но хотят сохранить дружеские отношения, чтобы воспитать в любви свою дочку Мию. Пока сама артистка никак не высказалась по поводу случившегося. Но и уходить в подполье она не стала, поделившись свежими семейными фото.

На этот раз Полина устроила наследнице вечернюю прогулку. Она нарядилась в футболку и белые шорты-бермуды, а дочку облачила в лосины и джинсовую куртку. Певица прокатила девочку на велосипеде по поселку, где они живут. Она выглядела счастливой и улыбалась в камеру.

«Вечерний променад на любимом велобайке. У Мими теперь свой трон», — похвасталась Гагарина.

Обычно певица проводит большую часть времени на гастролях, поэтому сейчас она ловит каждый момент, чтобы побыть с наследницей. Недавно, когда Гагарина уезжала в Санкт-Петербург, муж приглядывал за Мией. По всей видимости, если они все же разведутся, то Исхаков продолжит приглядывать за ребенком, когда артистка будет уезжать в туры.

Поклонники восхитились трогательным снимком. Многие уверены, что Полина еще найдет свое счастье. «Красивый велосипед у вас», «Какие классные», «Полина, ты красавица!», «Дочурка прелестная», «У Миюши такой милый цветок », «Это так мило», — прокомментировали пост подписчики.