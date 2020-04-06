Потанцуем под Uno: Little Big дадут онлайн-концерт

Для тех, кто очень хотел увидеть группу Little Big на «Евровидении» и разочаровался, когда узнал, что конкурс отменен, есть утешительная новость. В субботу, 11 апреля, российский рейв-коллектив даст онлайн-концерт.

Многочисленные поклонники песни Uno смогут услышать ее и другие хиты Ильи Прусикина в живом исполнении в Яндекс.Эфире. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Instagram. Известно, что шоу начнется в субботу, в 20:00 по московскому времени.

А, тем временем, уже 6 апреля на той же платформе можно будет посмотреть онлайн-концерт группы «Ночные снайперы», он так же начнется в 20:00.

Напомним, несмотря на перенос «Евровидения-2020» на следующий год, организаторы песенного конкурса все-таки планируют провести концерт в онлайн-формате. Однако это будет лишь для развлечения. А вот для конкурсной программы 2021 года группе Little Big придется придумать новую песню. Очень жаль, ведь Uno в первые же сутки после своего появления в Сети стала хитом и «заразила» своей энергией многих зарубежных ценителей музыки.

Кстати, недавно Little Big отметили 7 лет существования своего музыкального коллектива.