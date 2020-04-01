Little Big исполнилось 7 лет: музыканты поблагодарили своих фанатов за любовь

Первого апреля свой день рождения отмечает популярная музыкальная группа Little Big. Коллективу, который должен был представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, исполнилось 7 лет.

Эпатажные звезды пояснили, что считают 1 апреля 2013 года днем рождения своего проекта, потому что именно в эту дату вышел их первый клип. Из истории группы известно, что изначально артисты просто снимали потешное видео ко Дню дурака.

Они даже не думали всерьез заниматься продвижением музыкального коллектива, но их видеоработы «выстрелили» в интернете, в результате чего слава сама упала к ним в руки. Little Big пришлось даже срочно писать песни, так спрос на них был бешеный, а материала для концертов не хватало.

«Хотим поблагодарить всех тех, кто с нами уже давно или только начинает знакомиться с нашим творчеством. Спасибо, что слушаете, смотрите наши клипы, принимаете участие в наших челленджах! Мы это ценим и обещаем дальше радовать вас новым материалом», — поблагодарили музыканты своих поклонников в Instagram.

Напомним, в начале этого года отечественный шоу-бизнес поразила новость — Little Big отправят на «Евровидение» от России. Публика восприняла это решение по-разному. Но, когда группа представила трек, с которым поедет на конкурс, он в одночасье стал невероятно популярным в Сети, как и предыдущие работы группы. Коллективу прочили победу в этом году, но затем россияне были огорчены известием о том, что европейский песенный конкурс переносится на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

Правда, несколько часов назад забрезжил лучик надежды — организаторы «Евровидения» приняли решение провести конкурс в формате онлайн-концерта.