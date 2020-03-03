«Не вложили ни копейки в свое продвижение»: откуда появились Little Big и как ребята стали популярными

Одна из главных сегодняшних новостей шоу-бизнеса – весть о том, что на «Евровидение-2020» поедет российская группа Little Big.

Little Big – это рейв-группа родом из Санкт-Петербурга. Фронтмена коллектива зовут Илья Прусикин, и, по его словам, у него имеется некая «сверхидея», которая поможет группе выйти на мировой уровень.

Надо сказать, Little Big уверенно продвигаются в этом направлении. Их вирусные клипы, едва успев появиться в соцсетях, буквально за несколько часов набирают огромное количество просмотров. Стоимость билетов на концерт группы не имеет никакого значения – поклонники в любом случае расхватывают их, словно горячие пирожки.

«Первоапрельская шутка»

А началось все с первоапрельской шутки. Илья Прусикин в 2013 году собрал друзей, и они все вместе придумали и записали клип на песню Every Day I’m Drinkin. Как только клип появился в Сети (а это было приурочено к 1 апреля), – участь группы была решена.

Они мгновенно стали популярными, причем огромная аудитория разделилась на два противостоящих лагеря: одна половина слушателей ругала музыкантов, считая, что они порочат родину, вторая же половина правильно поняла смысл текстов и восторженно отнеслась к едкой сатире на окружающую нас действительность.

Сами ребята утверждают, что они – лишь трансляторы, которые отражают события в российском обществе.

Little Big — кто эти люди?



Солист Илья Прусикин родился в 1985 году, его родина – Забайкалье, но уже в детстве вместе с семьей он переехал в город Сосновый Бор, что под Санкт-Петербургом. Творческие способности у Ильи начали проявляться еще в школе – он активно играл в КВН, окончил музыкальную школу по классу фортепиано.

В 2003 году Илья стал участником эмо-рок-группы с названием «Тенкор», за ней последовали другие коллективы. Словом, Илья перепробовал разные стили музыки, пока, наконец, не остановился на рейве.

Сергей Gokk Макаров, диджей и саунд-продюсер, играет в группе на бас-гитаре. В 1998 году он стал создателем группы Jane Air, затем участвовал в проекте Rock DJ’s Mafia, и уже следующим его этапом стала группа Little Big. Сергей родился в 1982 году, он увлекается культурой Азии, любит Булгакова, Маяковского и Толкиена, а также вкусно поесть.

Софья Таюрская – вокалистка Little Big. Ее поразительные вокальные данные дополняются яркой внешностью. Девушка славится смелыми, даже скандальными фото и таким же раскованным поведением на сцене. Софья появилась в группе в 2014 году, ее творческий псевдоним – «Соша».

Антон Лиссов приобрел популярность еще в начале 2000-х, именно на те годы приходятся его первые опыты в стиле инди-рок и альтернативной музыке. Некоторое время Антон был фронтменом группы Jane Air, а с 2013-го он – бессменный вокалист Little Big. Антон Лиссов сумел создать себе настолько провокационный имидж, что быстро заинтересовал не только отечественных, но и зарубежных любителей необычной музыки.

Алина Пязок – продюсер и идеолог Little Big, она создает по-настоящему хитовые видеоклипы. К своим 29 годам Алина сумела стать настолько востребованным клипмейкером, что с ней стремятся работать очень многие. Однако многим артистам Алина отказывает в сотрудничестве – у нее просто не хватает времени, д=ведь главная ее деятельность связана с Little Big.

Первые песни и первые победы

После оглушительного успеха песни Every Day I’m Drinkin ребята буквально за месяц сочинили и записали 6 композиций – нужно было подготовиться к тому, чтобы выступить на разогреве у популярной африканской группы, ведь одной песни, даже суперклассной, было недостаточно.

Зрители встретили группу Little Big на «ура», это дало им силы и желание двигаться дальше. Кроме Ильи Прусикина, в состав коллектива тогда входили Сергей Gokk Макаров, Олимпия Ивлева, Софья Таюрская и Антон Лиссов. Впрочем, Олимпия вскоре ушла из группы. А талантливые клипы для группы создает Алина Пязок.

Уже в марте 2014 года на суд зрителей был представлен дебютный альбом Little Big — With Russia From Love. Ребята постоянно создают новые клипы, которые пользуются неизменным успехом у поклонников. Благодаря интернету их узнали и полюбили в Европе – группа давала концерты во Франции, Бельгии, Германии.

Сам Илья говорит в интервью, что они «не вложили ни копейки в свое продвижение», а когда ему задают вопросы о секретах успеха, отвечает – «мы просто писали музыку и делали клипы».

Это ли не явное свидетельство таланта – когда простые ребята, без миллионных вложений, благодаря только своему мастерству достигают подобного успеха и на родине, и за рубежом?

Пожелаем успеха группе Little Big на «Евровидении»!