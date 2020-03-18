Прощай, UNO: для «Евровидения-2021» группа Little Big должна представить другую песню

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, что из-за переноса шоу на 2021-й год все композиции станут устаревшими.

12 марта в эфире Первого канала вся страна услышала мелодию, с которой Little Big собирался покорять Европу. UNO, под которую ритмично танцевали Ильич и его команда, а на подтанцовке отплясывал забавный «пухляш» Дмитрий Красилов, казалась бомбой многим поклонникам музыкантов.

Преданные фанаты окончательно уверились в том, что их кумиры привезут «Евровидение» в Россию… Но у коронавируса другие планы. Именно пандемия стала причиной, по которой организаторы конкурса объявили об отмене шоу в этом году и переносе его на следующий, 2021-й год.

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro российский музыкальный критик Сергей Соседов подчеркнул: отмена «Евровидения» была ожидаемой. 18 марта Европейский вещательный союз EBU подготовил официальное извещение, что конкурс перенесен на следующий год. Все участники, которые делегированы представлять свои страны на музыкальном шоу, приглашены в Роттердам на «Евровидение — 2021». Важное условие – с новыми песней и номером.

«Эти песни по правилам конкурса будут считаться устаревшими, поэтому всем участникам Евровидения придется разучить новую песню. По правилам конкурса, песне должно быть не более полугода, она не была популярной и известной», — пояснил критик.

Известно, что задолго до масштабного карантина организаторы европейского шоу предлагали несколько вариантов развития событий, если коронавирус вмешается. К примеру, шла речь о выступлениях музыкантов без зрителей, в пустом зале.

Либо предлагалось организовать трансляцию номера из страны участника, без масштабного концерта в Роттердаме. Отмена шоу казалась крайним и самым худшим вариантом развития событий. Который, увы, и случился. Сами артисты группы Little Big пока не высказались по поводу переноса конкурса.