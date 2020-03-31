У Little Big появился шанс: «Евровидение» проведут в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения» приняли решение провести международное мероприятие в формате онлайн-концерта. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте конкурса. Отмечается, что участие в песенном событии примут все представители стран, которые ранее были заявлены как официальные представители. Таким образом, у Little Big все же появится шанс проявить себя на европейской сцене.

Организаторы также подчеркнули, что исполнят свои хиты и некоторые участники прошлых лет. Само шоу будет носить название «Евровидение: Европа сияет светом». Идейные вдохновители акцентировали внимание, что подобный формат должен объединить страны в непростой для мира момент.

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«Мы призываем всех вещателей в других странах транслировать шоу в духе единства», — гласит обращение.

Ведущими шоу станут голландцы — актриса Шанталь Янзен, ее коллега — Ян Смит, а также певица Эдсилию Ромбли. Выступления будут длиться 2 часа.

Ранее организаторы «Евровидения» приняли решение об отмене конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Некоторые из стран заявили, что в следующий раз отправят тех же исполнителей, которые и планировались в этот. Судьба же Little Big оказалась нерешенной.