Клип Uno группы Little Big бьет рекорды на Youtube

Группа Little Big готовится покорять музыкальный конкурс «Евровидение» со своей танцевальной композицией Uno. Тем временем клип на эту песню активно бьет все рекорды по просмотрам, на Youtube он уже три дня не покидает лидирующие места в трендах, первые сутки был на первом месте, а сейчас слегка упал, до третьего. Просмотры у видеоролика впечатляют, уже более 19 миллионов и это число постоянно растет. То же самое можно сказать и о положительных оценках, количество лайков перевалило за миллион.

Стоит ли говорить, что клип российской группы оказался во много раз популярнее у зрителей видеохостинга, чем работы их зарубежных коллег, у которых просмотры почти не превышают цифру в один миллион. Надеемся на победу Little Big и верим, что коронавирус не отменит «Евровидение».