Разин назвал беспечностью появление Лещенко на вечеринке Аллы Крутой

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, медики подтвердили, что у 78-летнего Льва Лещенко коронавирус. Под наблюдением докторов в ожидании результатов анализа на COVID-19 находится и муж Юлии Проскуряковой — 60-летний Игорь Николаев. Примечательно, что в зоне риска оказались и другие знаменитости, сообщает «Комсомольская правда». Это те гости, которые присутствовали на вечеринке по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого.

Помимо Льва Лещенко на празднике присутствовали: Александр Буйнов, певица Алсу, украинская исполнительница Ани Лорак, Жасмин, Олег Газманов, Лера Кудрявцева, Димаш, Александр Ревва, Валерий Леонтьев, Валдис Пельш, Марина Юдашкина и многие другие.

В беседе с журналистами олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка уточнила, что она не жалуется на здоровье. По словам фигуристки, с той вечеринки прошло уже две недели и у нее нет никаких жалоб на самочувствие или тревожных симптомов.

Все произошедшее прокомментировал продюсер группы «Ласковый май». Так, Андрей Разин назвал беспечностью появление Льва Валерьяновича на празднике по случаю дня рождения Аллы Крутой. По мнению артиста, музыкант тем самым подверг опасности заражения всех присутствующих. Разин заявил, что 78-летний Лещенко должен был оставаться дома на карантине, отказавшись от посещения общественных мест и тем более праздников.