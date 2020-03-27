«Все в порядке, слава богу»: Навка заговорила о своем самочувствии на карантине

Фигуристка, как и Лещенко, побывала на вечеринке младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого. Ранее стало известно, что врачи подтвердили у Льва Валерьяновича коронавирус.

Еще до того, как 78-летний Лев Лещенко оказался под наблюдением врачей, народный артист РСФСР стал гостем на празднике по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого Аллы. На вечеринке в одном из банкетных залов были замечены и другие знаменитости, среди которых 48-летняя Лера Кудрявцева, казахский певец Димаш, Марина Юдашкина, Алсу, Николай Басков, Валдис Пельш, Жасмин, Николай Цискаридзе. При этом супруга бизнесмена Яна Абрамова утверждала, что из-за пандемии им вряд ли в ближайшее время удастся собраться всей компанией.

больше по теме Кулинарный карантин: Михайловская вслед за Навкой испекла дома печенье К этому процессу Анна и Татьяна привлекли своих детей.

Буквально на днях стало известно, что врачи подтвердили у Льва Валерьяновича коронавирус. На фоне всего произошедшего олимпийская чемпионка в танцах на льду — 44-летняя Татьяна Навка, которая также присутствовала на празднике Аллы Крутой, отметила на вопрос о своем самочувствии. Так, фигуристка заверила, что у нее нет никаких жалоб.

«Все у меня в хорошо. Уже две недели прошло с того момента, и все в порядке, слава богу», — приводит Telegram-канал «Подъем» слова Татьяны Навки.

Близкий друг 78-летнего Льва Лещенко Владимир Винокур подметил, что чувствует себя прекрасно и на здоровье не жалуется. По словам юмориста, с народным артистом РСФСР он пока еще не созванивался, поэтому никакой информацией не обладает.