«Во-первых, я еще молодая»: Алсу оправдалась за танцы на домашнем карантине

36-летняя певица не оставила без внимания критический отклик одной из подписчиц под свежими кадрами в Instagram.

36-летняя Алсу вслед за Ириной Дубцовой, Стефанией Маликовой, Яной Рудковской, Кристиной Орбакайте, Сашей Савельевой и другими знаменитостями села на домашний карантин. При этом поп-исполнительница не перестает радовать поклонников свежими видеороликами. Ранее возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова спела вживую одну из композиций Уитни Хьюстон. Кроме того, вместе с дочерьми — тринадцатилетней Сафиной и одиннадцатилетней Микеллой — певица устроила импровизированные танцы, чем привлекла внимание подписчиков.

Примечательно, что Алсу не оставила без внимания критический отклик в своей адрес. Одна из поклонниц знаменитости напомнила певице о ее возрасте, указав супруге Яна Абрамова на попытки выглядеть моложе рядом с дочками-подростками.

«Во-первых, я еще молодая!! А танцы такие, чтобы не грустить и поднимать настроение себе и окружающим! Попробуйте», — обратилась к подписчице артистка.

Примечательно, что перед объективом камеры Алсу вместе с дочерьми предстала в авторских футболках от Игоря Гуляева с надписью: «Не гуляй, сиди дома».

Напомним, что помимо Сафины и Микеллы певица вместе с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, воспитывает трехлетнего сына Рафаэля. При том, что артистка много времени уделяет семье, она не забывает и о саморазвитии. Так, еще зимой Алсу выпустила новый клип на песню «Герои любимых романов».