Укупник и Хазанов ушли на карантин после слухов о коронавирусе у Лещенко

Речь о программе «Привет, Андрей», в съемках которой приняли участие все трое — 17 марта.

Принявшие участие в съемках передачи «Привет, Андрей» вместе со Львом Лещенко Аркадий Укупник и Геннадий Хазанов ушли на карантин. Напомним, 17 марта знаменитости появились в студии Андрея Малахова, а спустя неделю стало известно, что у Лещенко, который вернулся из Америки после гастролей, медики диагностировали коронавирус. Стоит отметить, что близкий друг Льва Валерьяновича Владимир Винокур этот факт опроверг и пояснил, что речь идет о пневмонии.

В беседе с журналистом портала Teleprogramma.pro Укупник и Хазанов пояснили – по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина они оба ушли на карантин. Никто из артистов анализов на коронавирус позже не сдавал, поэтому факт заражения подтвердить невозможно. Хазанов также пояснил, что появления возможных симптомов не боится.

«Лично я анализы никакие не сдавал, просто сижу дома на карантине. Сейчас чувствую себя хорошо, спасибо. После новостей о Лещенко не испугался. На съемке я от него далеко сидел и не могу наверняка сказать, плохо он себя чувствовал тогда или нет», — лаконично ответил он.

Сейчас точных данных о состоянии Лещенко по-прежнему нет. Одни информационные издания сообщают, что Лев Валерьянович чувствует себя хуже обычного, другие, со ссылкой на официальных представителей, отмечают, что всенародный любимец идет на поправку и в скором времени вернется на сцену.