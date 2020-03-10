Невестка Орбакайте подружилась с нынешней женой Владимира Преснякова-младшего

Свое 23-летие Алена Краснова отпраздновала дважды. В ночь на 8 марта возлюбленная музыканта Никиты Преснякова устроила вечеринку в одном из столичных баров, пригласив на праздник самых близких друзей.

Позже именинница организовала семейный ужин для родственников. Примечательно, что на торжестве отсутствовала свекровь модели — 48-летняя Кристина Орбакайте. При этом старшая дочь Примадонны отечественного шоу-бизнеса появилась в Кремлевском дворце на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина.

К слову, Алена пригласила на ужин мачеху Никиты Преснякова. Именинница сдружилась с выпускницей «Фабрики звезд» Натальей Подольской. Отметим, что разница в возрасте между девушками составляет четырнадцать лет.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, среди приглашенных гостей на домашнем празднике были замечены и близкие Алены — ее мама Виктория, младшая сестренка Елизавета и отец. Именинница пришла в ресторан в простых джинсах и белой блузке с корсетом. Подольская отдала предпочтение платью молочного оттенка со шнуровкой на талии.

Не так давно невестка Орбакайте рассказала о том, что впервые стала тётей. Ее старшая сестра — 26-летняя Янина — подарила их маме долгожданного внука. К слову, сама Алена не торопится уходить в декрет. Говоря о вечеринке по случаю дня рождения, девушка не забыла поблагодарить мужа, признавшись, что она очень любит свою вторую половинку.