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Семья в сборе: сын Орбакайте с женой провел уикенд с мачехой и отцом

На ужине в одном из столичных ресторанов отметились также Елена Преснякова и ее супруг Владимир Пресняков-старший.

Семья в сборе: сын Орбакайте с женой провел уикенд с мачехой и отцом
Владимир Пресняков- младший и Наталья Подольская (Фото: Globallookpress.com)

Владимир Пресняков-младший на личной страничке в Instagram поделился отчетными кадрами семейной встречи. Музыкант провел уикенд в компании самых близких: повидаться с отцом пришел и 28-летний Никита. Солист группы Multiverse появился на семейном ужине в компании 22-летней супруги модели Алены Красновой. Компанию им также составили Наталья Подольская с сыном Артемием, Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший. Таким образом, за большим столом отметились сразу три поколения семьи — от дедушки и бабушки до внуков и невесток.

Пресняков-младший не стал скрывать: он был рад повидаться с наследником от Кристины Орбакайте. Никита старается время от времени навещать отца. Еще в июне вместе с Аленой певец побывал на детском празднике в честь дня рождения младшего братика Артемия, малышу исполнилось четыре года.

Певец Владимир Пресняков-младший и его семья
Владимир Пресняков-младший с сыном Никитой, невесткой Аленой, супругой Натальей Подольской, младшим сыном Артемием и родителями (Фото: Instagram.com/presnyakovvladimir)

Ни для кого не секрет, что жена Владимира Преснякова старше своего пасынка всего на девять лет. Никита полностью одобряет выбор отца и не препятствует его семейному счастью. Подольская сумела произвести приятное впечатление и на маму артиста — Елену. В недавнем интервью супруга Преснякова-старшего подметила, что сын в свое время очень переживал и из-за расставания с Орбакайте. Несмотря на пережитый им личный кризис, музыкант вновь решился на брак. Елена Петровна не скрывает: она любит всех своих невесток, как бывший (до встречи с Подольской у музыканта были продолжительные отношения с модельером Еленой, — Прим. ред.), так и нынешнюю.

«Это самая главная встреча для меня во время праздничной суеты», — отметил Владимир Пресняков-младший.

«Ведь семья важнее всего на свете! Вы согласны?!» — вторит словам супруга Наталья Подольская.

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Семья в сборе: сын Орбакайте с женой провел уикенд с мачехой и отцом
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