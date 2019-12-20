Семья в сборе: сын Орбакайте с женой провел уикенд с мачехой и отцом

На ужине в одном из столичных ресторанов отметились также Елена Преснякова и ее супруг Владимир Пресняков-старший.

Владимир Пресняков-младший на личной страничке в Instagram поделился отчетными кадрами семейной встречи. Музыкант провел уикенд в компании самых близких: повидаться с отцом пришел и 28-летний Никита. Солист группы Multiverse появился на семейном ужине в компании 22-летней супруги модели Алены Красновой. Компанию им также составили Наталья Подольская с сыном Артемием, Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший. Таким образом, за большим столом отметились сразу три поколения семьи — от дедушки и бабушки до внуков и невесток.

Пресняков-младший не стал скрывать: он был рад повидаться с наследником от Кристины Орбакайте. Никита старается время от времени навещать отца. Еще в июне вместе с Аленой певец побывал на детском празднике в честь дня рождения младшего братика Артемия, малышу исполнилось четыре года.

Ни для кого не секрет, что жена Владимира Преснякова старше своего пасынка всего на девять лет. Никита полностью одобряет выбор отца и не препятствует его семейному счастью. Подольская сумела произвести приятное впечатление и на маму артиста — Елену. В недавнем интервью супруга Преснякова-старшего подметила, что сын в свое время очень переживал и из-за расставания с Орбакайте. Несмотря на пережитый им личный кризис, музыкант вновь решился на брак. Елена Петровна не скрывает: она любит всех своих невесток, как бывший (до встречи с Подольской у музыканта были продолжительные отношения с модельером Еленой, — Прим. ред.), так и нынешнюю.