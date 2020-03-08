Невестка Орбакайте после вечеринки в баре отметила 23-летие в кругу семьи

В ночь на 8 марта Алена Краснова устроила торжество для друзей, после чего провела уикенд в компании семьи.

Алена Краснова дважды отметила свое 23-летие. Так, в ночь на 8 марта невестка Орбакайте устроила вечеринку в одном из столичных баров для близких друзей, после чего провела уикенд в компании родных. Таким образом, возлюбленной музыканта Никиты Преснякова удалось организовать сразу два праздника. Кроме того, модель отпраздновала и Международный женский день.

На ночное торжество к друзьям Алена пришла в коктейльном платье-бюстье с многослойной юбкой. Золотистый наряд возлюбленной солиста группы Multiverse украшали переливающиеся блестки. Свой образ именинница дополнила «золотыми» туфлями-лодочками на шпильке.

На вечеринке с семьей Алена появилась в более универсальном образе: белой блузе с широкими рукавами и джинсах. Для Красновой официанты принесли кусочек именинного пирога с одной свечкой. Девушка успела загадать желание под аплодисменты присутствующих. 23-летие супруга старшего внука Пугачевой отметила в компании 45-летней мамы Виктории, младшей сестренки Лизы и отца. На семейном ужине также побывал и Никита Пресняков.

Не так давно невестка Орбакайте сообщила о том, что она впервые стала тётей. Старшая сестра модели — 26-летняя Янина — подарила тёще музыканта долгожданного внука. К слову, сама Алена пока не торопится уходить в декрет. Вместе с Никитой девушка наслаждается относительной свободой и совместными путешествиями.