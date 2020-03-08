Леди в блестках: невестка Пугачевой вместе с мужем отметила сразу два праздника

Невестка Пугачевой 8 марта отметила сразу два праздника — день рождения и Международный женский день. По этому случаю, возлюбленная солиста группы Multiverse устроила вечеринку в одном из столичных баров. Девушка не только призналась избраннику в любви, но и поблагодарила его за поздравления. К слову, Алене Красновой исполнилось 23 года. Этим летом пара отпразднует трехлетие совместной жизни. Влюбленные поженились в июле 2017 года. На торжестве присутствовали друзья молодоженов и их родственники. В том числе Алла Борисовна, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, близкие со стороны невесты и другие именитые гости.

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Свой день рождения модель решила отпраздновать вместе с мужем, пригласив на вечеринку подруг и тех, кто входит в их с Никитой ближайший круг общения. На танцполе именинница предстала в золотистом платье-бюстье, украшенном блестками. Белокурые локоны невестка Пугачевой уложила крупными волнами, отдав предпочтение прическе в голливудском стиле.

В беседе с поклонниками Краснова призналась, что никак не ожидала от Преснякова, что он решится сделать ей предложение руки и сердца. Делясь воспоминаниями, девушка заверила, что для нее это событие стало настоящим сюрпризом. Никите удалось скрыть от избранницы свои планы, относительно будущего обручения.

Пара не торопится обзаводиться детьми. И это при том, что мама Никиты Преснякова утверждала, что уже давно готова к появлению внуков. В свои 48 лет Орбакайте вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым воспитывает семилетнюю дочь Клавдию.