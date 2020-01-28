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45-летняя теща Никиты Преснякова впервые стала бабушкой

26-летняя сестра Алены Красновой - Янина - подарила модели племянника.

45-летняя теща Никиты Преснякова впервые стала бабушкой
Алена Краснова и Никита Пресняков (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Мама Алены Красновой в сентябре отпраздновала свое 45-летие. А спустя четыре месяца, теща Никиты Преснякова обзавелась первым внуком. Об этом радостном событии на личной страничке в Instagram сообщала возлюбленная музыканта. Модель уточнила, что ее старшая сестра — 26-летняя Янина — родила первенца, сделав Викторию Краснову бабушкой. К слову, у невестки Орбакайте также есть младшая девятилетняя сестра Лиза.

Возлюбленная солиста группы Multiverse пока привыкает к своему новому статусу — тети. При этом Алена не стала скрывать, что пришла в восторг, узнав о прибавлении в семействе.

Теща Никиты Преснякова - Виктория Краснова -
Виктория Краснова в сентябре отпраздновала свое 45-летие (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Невестка Орбакайте в отличие от старшей сестры не торопится уходить в декрет. Девушка пока не готова к появлению детей. В одном из интервью Никита Пресняков подметил, что им с супругой хочется насладиться свободой, проводить время в путешествиях, не обременяя себя лишней ответственностью. К слову, мама певца — 48-летняя Кристина Орбакайте призналась, что давно готова к внукам.

Сестра Алены Красновой - Янина
Сестра Алены Красновой — Янина впервые стала мамой. Фото: Instagram.com/ya.krasnova

Ранее артистка сообщила о том, что получила перелом ноги на репетиции новой концертной программы. Из-за этого возлюбленной бизнесмена Михаила Земцова пришлось перенести февральские выступления и спектакли. По словам Орбакайте, ближайшие шесть недель ей нельзя вставать на травмированную ногу.

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Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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45-летняя теща Никиты Преснякова впервые стала бабушкой
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