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«Душевненько»: невестка Орбакайте сходила на свидание со старшим внуком Пугачевой

По словам модели, вместе с Никитой Пресняковым она поселилась в отеле, который находится в самом сердце джунглей.

«Душевненько»: невестка Орбакайте сходила на свидание со старшим внуком Пугачевой
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

На Бали 22-летняя Алена Краснова отправилась вместе со своим возлюбленным — старшим внуком Примадонны отечественного шоу-бизнеса, 28-летним Никитой Пресняковым, и близкими друзьями. Молодым людям пришлось расселиться в разных гостиницах. Об этом модель рассказала верным почитателям на личной страничке в Instagram.

Кроме того, невестка Орбакайте подметила, что с нетерпением ожидала этого зимнего отпуска. По словам возлюбленной музыканта, она пребывает в полном восторге от Бали. Ведь их с Никитой отель расположен в самом сердце джунглей, утверждает Краснова.

После того, как супруги прогулялись по местным пляжам и провели время в джакузи, они решили сходить на романтический ужин в один из баров. В микроблоге Алена поделилась отчетным кадром, запечатлев Никиту Преснякова в ожидании того, как официанты принесут к столу заказанные ими блюда.

«Душевненько», — подметила модель.

Модель Алена Краснова провела уикенд в компании мужа Никиты Преснякова
Алена Преснякова на курорте сходила на свидание со старшим внуком Примадонны (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Напомним, что новогоднюю ночь возлюбленная Никиты Преснякова провела на бывшей даче Примадонны отечественного шоу-бизнеса. 28-летний внук Аллы Борисовны приглядывает за домом звездной бабушки. Сама Пугачева вместе с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой и супругом, шоуменом Максимом Галкиным, обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

По словам Алены, ей нравится проводить время на даче Аллы Борисовны на Истре. Только там, по мнению модели, они с мужем могут отдохнуть от городской суеты, насладившись романтическими вечерами у камина и вечерними прогулками на природе.

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Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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«Душевненько»: невестка Орбакайте сходила на свидание со старшим внуком Пугачевой
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