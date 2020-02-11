«Роскошная бригада»: Галкин показал, как Пугачева с двойняшками встречает его дома

На видео шоумен запечатлел свою 70-летнюю жену, которая вместе с детьми стоит у окна их особняка в подмосковной деревне Грязь.

Шоумен Максим Галкин запечатлел свою семью на видео, показав, как Алла Борисова в компании шестилетних двойняшек Гарри и Лизы встречает его дома после продолжительного рабочего дня. По словам телеведущего, он только-только подъехал к дому, вернувшись со съемок и сразу же увидел в окне их просторного особняка 70-летнюю супругу. Рядом со звездной мамой, подыгрывая Примадонне, маршировали на месте малыши, пребывая в ожидании, когда их папа зайдет в дом.

Одним из первых видеоролик с участием Примадонны отечественной эстрады оценил близкий друг семьи 60-летний Игорь Николаев.

«Во-первых, люблю! Во-вторых, соскучился!» — отметил композитор, который тесно общается с Аллой Борисовной и стал кумом Максима Галкина. «Роскошная бригада, Макс!!» — вторит музыканту абхазская оперная дива Хибла Герзмава.

Сам шоумен с юмором отнесся, ко всему происходящему.

«Какая бригада меня встречает!! Серьезное дело», — слышится за кадром смех телеведущего.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Примадонна отечественного шоу-бизнеса вместе с дизайнером Игорем Гуляевым посетила премьерный показ фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2». Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала молодежную толстовку свободного кроя и облегающие легинсы. Примечательно, что муж певицы шоумен Максим Галкин в кинотеатре «Октябрь» и не появился.