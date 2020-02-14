«С любовью в душе»: Орбакайте поделилась свежим селфи с зятем Пугачевой

На личной страничке в Instagram 48-летняя Кристина Орбакайте в День всех влюбленных поделилась свежим селфи с зятем Аллы Борисовны. Вместе с мужем певица улетела в Майами. Супруги позировали на фоне пальм. Старшая дочка Примадонны отечественной эстрады по случаю праздника отдала предпочтение солнцезащитным очкам, с линзой в форме сердечка.

«С любовью в душе!» — отметила Орбакайте.

Вместе с Михаилом Земцовым певица воспитывает семилетнюю дочку Клаву. Малышка учит испанский язык и увлекается балетом.

В недавнем интервью Кристина поделилась своим секретом гармоничных отношений: артистка уточнила, что для нее важна поддержка и понимание. Для своего мужа певица постаралась стать не только другом, но и соратником. Идеальный союз для Орбакайте — это отсутствие секретов, когда со второй половинкой можно поделиться самым сокровенным, тем, что не расскажешь даже родителям.

Знаменитость подметила, что родила Клаву в сорок лет. И только в этом возрасте, как говорит певица, она действительно была готова к тому, чтобы стать мамой девочки. Напомним, что в отношениях с Владимиром Пресняковы — младшим Кристина родила первенца — сына Никиту. От бизнесмена Руслана Байсарова — Дени.