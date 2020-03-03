«Евровидение-2021» будет в России»: многие поклонники Little Big уверены в победе кумира

Вечером 2 марта стало известно, что на «Евровидении-2020» Россию представит эпатажный рейв-коллектив Little Big. Как и полагается, известие было воспринято публикой неоднозначно. Не обошлось и без высказываний звезд.

больше по теме Панайотов отреагировал на известие о своем неучастии в «Евровидении» На музыкальный конкурс от России отправится Little Big.

Со скепсисом отнесся к этому эксперименту Сергей Рогожин, бывший солист группы «Форум». Один из основных претендентов на участие Александр Панайотов отреагировал спокойно, философски рассудив, что ему нужно двигаться дальше, несмотря ни на что. А вот Сергей Лазарев, который дважды сам участвовал в международном музыкальном соревновании, поддержал коллег. Он уверен, что ребята выступят достойно.

Не сомневаются в этом и сами члены коллектива Little Big, которые считают, что умеют делать шоу. И вполне способны затронуть сердца европейской аудитории.

Многие поклонники коллектива, как только услышали, что выбрали на конкурс именно их кумиров, наперебой стали писать в Instagram слова поддержки.