«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева

«Евровидение-2021» будет в России»: многие поклонники Little Big уверены в победе кумира

В блоге музыкальной группы фолловеры наперебой обсуждают их участие в конкурсе.

«Евровидение-2021» будет в России»: многие поклонники Little Big уверены в победе кумира
Солист Little Big Илья Прусикин. Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал

Вечером 2 марта стало известно, что на «Евровидении-2020» Россию представит эпатажный рейв-коллектив Little Big. Как и полагается, известие было воспринято публикой неоднозначно. Не обошлось и без высказываний звезд.

Со скепсисом отнесся к этому эксперименту Сергей Рогожин, бывший солист группы «Форум». Один из основных претендентов на участие Александр Панайотов отреагировал спокойно, философски рассудив, что ему нужно двигаться дальше, несмотря ни на что. А вот Сергей Лазарев, который дважды сам участвовал в международном музыкальном соревновании, поддержал коллег. Он уверен, что ребята выступят достойно.

Не сомневаются в этом и сами члены коллектива Little Big, которые считают, что умеют делать шоу. И вполне способны затронуть сердца европейской аудитории.

Многие поклонники коллектива, как только услышали, что выбрали на конкурс именно их кумиров, наперебой стали писать в Instagram слова поддержки.

«Видимо, «Евровидение-2021» будет в России», «Первый раз за последние лет пять буду смотреть «евро»», «Это самый лучший выбор за все время», «Даааааа! Мы порвем всех!», «Хоть и не русский, но уже знаю, за кого буду отдавать голос», — можно увидеть в комментариях официальной странички Little Big в Instagram.

Блог. Фото
Поклонники верят в победу коллектива Little Big. Фото: www.instagram.com/littlebigband/

Тэги

"Евровидение 2020"Little BigГруппа Little BigЕвровидение
Loading...