«Трек с бразильским акцентом»: солист Little Big описал песню для «Евровидения»

Итак, на «Евровидение» полетит эпатажная группа Little Big, песни и клипы которой всегда отличались юмором и нестандартным подходом. Члены коллектива уверены, что это понравится зрителям конкурса.

Песня, которую они представят в Роттердаме, будет по традиции карнавальной и зажигательной.

«Он веселый, с бразильским оттенком», — описал ТАСС трек лидер группы Илья Прусикин.

Солист сообщил, что на сцену «Евровидения» выйдет весь коллектив в полном составе. Ребята планируют оторваться здесь по полной, устроив грандиозное шоу.

В разговоре с корреспондентом КП музыкант заметил, что никогда не подстраивался под какую-то аудиторию, а просто делал то, что хотелось. Поэтому композиция для «Евровидения» будет ровно такой же, какую бы ребята делали для России. Он считает, что между европейскими зрителями и нашими по большому счету нет особой разницы.

По словам Ильи, он воспринимает конкурс очень серьезно и не воспринимает его как «попсовый». А когда услышал известие о своем участии, даже немного испугался. Тем не менее он уверен, что их выступление будет достойным.