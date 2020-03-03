Панайотов отреагировал на известие о своем неучастии в «Евровидении»

На «Евровидение» в Роттердам в этом году от России полетит эпатажный коллектив Little Big. Эта новость для некоторых стала громом среди ясного неба, ведь многие искренне верили, что нашу страну будет представлять Александр Панайотов. Однако конкурсное жюри решило иначе.

Ранее на медийном поле активно распространялся слух об участии в международном музыкальном соревновании 35-летнего певца. Однако Александру пришлось позже объяснять людям, что за этими разговорами ничего не стоит и официальной информации нет до сих пор. Теперь все точно – об участии Little Big сообщил Первый канал.

Панайотов не стал оставаться в стороне и решился прокомментировать это событие в личном блоге.

«Ну что… Поехали дальше, полный вперед!» — коротко написал музыкант.

Судя по всему, у Александра нет слов.