«Лицо России на Евровидении…»: бывший солист группы «Форум» с сарказмом высказался о Little Big

Бывший солист группы «Форум» Сергей Рогожин, похоже, не в восторге от того, что на «Евровидение» от России полетит Little Big. По крайне мере, так можно подумать, увидев его публикацию в Instagram.

Заслуженный артист выбрал один из самых эпатажных снимков коллектива, подписав его многозначительно:

«А вот и лицо России на Евровидении…»

Дескать, сами решайте, насколько эти лица симпатичны. В итоге большинство поклонников музыканта восприняли это высказывание, как команду «фас».

«Главное, чтобы они не выиграли, а то мы снова решим показать миру, как надо с шиком проводить малозначимые события», «Если это лицо, тогда это больной человек», «Ну и правильно. С самого начала нужно было гопников посылать. «Евровидение» – это цирк, а не конкурс песен», «Вполне себе в формате этого конкурса», «Ужас ужасный… но, судя по тому, кто побеждает на «Евровидении»… думаю, победа за нами!», «Так там все такие, вы не замечали? Одни фрики», — прокомментировали пост фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Little Big, но они среди подписчиков Рогожина оказались в меньшинстве.

«А я их обожаю! Можно поугорать с них. Группа, которая поднимает настроение. Молодцы! Я рада за них. Они сейчас в тренде», «Отличный выбор, шанс на успех есть!» — можно увидеть в блоге музыканта.

А как вы считаете, Little Big сможет достойно презентовать Россию на «Евровидении»?