«Есть те, кто нас не любит»: солист Little Big признался, что хотел бы встретить поддержку России

Однако в любом случае Илья Прусикин намерен выступить на «Евровидении» достойно.

Накануне стало известно, что Россию на «Евровидении» представит рейв-группа Little Big. Коллектив сообщил, что представит на конкурсе новый трек собственного производства. По традиции музыкального коллектива, это будет веселая зажигательная песня.

Солист Little Big Илья Прусикин признался, что его обрадует поддержка российских зрителей на конкурсе. При этом он в полной мере осознает, что они создают не совсем стандартную музыку.

«Само собой, есть и те, кто нас не любит», — сказал он КП.

Однако музыканты относятся к этому спокойно, считая, что не имеют права навязываться с просьбами о поддержке.

«Будут поддерживать? Мы будем рады. Нет — нам будет грустно, но что поделать?» — рассудил Илья.

В любом случае артисты решили выложиться на сцене «Евровидения» на все сто процентов и «дать шоу».