«Стратегически правильно»: Лазарев одобрил участие Little Big в «Евровидении»

Дважды участник «Евровидения» Сергей Лазарев (занимал третьи места) искренне пожелала коллективу Little Big достойно выступить на «Евровидении».

«Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором», — рассказал певец ТАСС.

Сами же музыканты действительно решили «зажечь» публику «Евровидения», выступив со зрелищным, практически карнавальным шоу. Члены коллектива рассказали, что подготовили для конкурса новую веселую песню в «бразильском духе». Они готовы как к выигрышу, так и к проигрышу в конкурсе, но в любом случае намерены выложиться по полной.

Сергей Лазарев тоже не смог предположить, насколько успешно выступит российский коллектив, заметив, что этот конкурс крайне непредсказуемый. Однако он считает, что Little Big способен стать темной лошадкой «Евровидения», на которую сразу не обратят внимания. Но на финише она еще сумеет сделать рывок и выйти в финал первой.