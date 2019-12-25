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Снова вместе?: Брэду Питту и Дженнифер Энистон пророчат воссоединение

Бывшие супруги наконец-то наладили отношения.

Снова вместе?: Брэду Питту и Дженнифер Энистон пророчат воссоединение
Брэд Питт и Дженифер Энистон. Фото: globallookpress

Голливудские актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова в хороших отношениях, сообщают инсайдеры. Путь к дружбе занял у пары много времени. После того, как Брэд бросил Дженнифер после пятилетнего брака, закрутив роман с Анджелиной Джоли, прошло уже 14 лет. Источник, близкий к окружению актера, сообщил изданию Us Weekly, что Питт и Энистон серьезно поговорили и решили забыть прошлое и не анализировать, что пошло не так.

«Брэд взял на себя ответственность за свое поведение. Тогда он не осознавал, какую сильную боль он причинил Джен, потому что был очень сильно увлечен Анджелиной и больше не видел ничего и никого вокруг себя», — рассказал инсайдер. Также издание отметило, что главный голливудский красавчик потрудился, чтобы вернуть доверие бывшей супруги. И не зря. Недавно Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта к себе домой на рождественскую вечеринку.

Брэд Питт и Дженифер Энистон.
Брэд Питт и Дженифер Энистон. Фото: globallookpress

В 2020 году Питту и Энистон придется часто встречаться на красных дорожках различных кинопремий и, по всей видимости, они больше не будут испытывать взаимной неловкости. Поклонники же, узнав, что их любимые актеры решили забыть все обиды и снова стать друзьями, активно выражают надежду, что дружба может заново перерасти в любовь. Тем более, что у обоих личная жизнь после расставания не сложилась.

Брэд Питт все еще находится в состоянии бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли, пытаясь добиться совместной опеки над детьми – 11-летними близнецами Нокс и Вивьен, 13-летней Шайло, 14-летней Захарой, 15-летним Паксом и 18-летним Мэддоксом.

К слову, актер отрицает все романы, которые ему приписывают.

Брэд Питт и дети
Брэд Питт и дети. Фото: globallookpress

А Дженнифер Энистон сейчас увлечена работой, она блистает в новом сериале «Утреннее шоу», в котором играет вместе с Риз Уизерспун.

А вы как считаете, могут ли Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова сойтись?

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Снова вместе?: Брэду Питту и Дженнифер Энистон пророчат воссоединение
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