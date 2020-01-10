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«Мегсит»: Меган Маркл уехала в Канаду, принц Гарри остался в Британии

Журналисты сравнивают скандал вокруг королевской пары с брекситом.

«Мегсит»: Меган Маркл уехала в Канаду, принц Гарри остался в Британии
Меган Маркл и принц гарри. фото: globallookpress

Герцоги Сассекские вернулись в Великобританию после шестинедельного отпуска, но лишь затем, чтобы сообщить общественности об отказе от претензий на престол и королевских полномочий. Журналисты, активно критиковавшие Меган Маркл весь прошедший год, немедленно назвали ее инициатором этого решения, заявив, что герцогиня полностью контролирует принца Гарри. Раскол в королевской семье даже начали называть «Мегсит» по аналогии с брекситом (выход Великобритании из Европейского союза, от английских слов Britain (Британия) и Exit (выход) — Прим. ред.).

В пятницу, 10 января, стало известно, что 38-летняя Меган Маркл вернулась в Канаду, где ее ждет сын Арчи, оставшийся под присмотром няни и лучшей подруги Джессики Малруни.

Принц Гарри остался в Великобритании, чтобы провести кризисные переговоры с королевой Елизаветой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом по поводу выхода из круга государственных обязанностей, сообщает издание The Sun. 35-летний герцог Сассекский также проведет розыгрыш Кубка мира по регби 2021 года на следующей неделе.

Источники сообщают, что для Меган это был мимолетный визит в Британию, она спешила вернуться к восьмимесячному сыну в Ванкувер. Арчи не взяли с собой в Лондон, чтобы мальчик не страдал от десятичасового перелета и смены часовых поясов.

Ранее мы рассказывали, как теперь Меган Маркл и принц Гарри могут зарабатывать деньги. Ведь отказавшись от престола, пара также лишится финансирования из королевской казны.

Тем временем, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон встретила свой 38 день рождения, который прошел несколько скомкано из-за скандала вокруг Меган и Гарри. Некоторые инсайдеры уверены, что это намеренная провокация со стороны бывшей актрисы Маркл, которую недолюбливают в Букингемском дворце.

 

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«Мегсит»: Меган Маркл уехала в Канаду, принц Гарри остался в Британии
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