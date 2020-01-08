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Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи

Соответствующее обращение появилось в официальном Instagram четы.

Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
Меган Маркл и принц Гарри/Фото: https://www.instagram.com/p/B4CtjjRpLKa/

Шестой наследник на престол принц Гарри и его супруга – герцогиня Сассекская Меган приняли решение официально отказаться от звания членов королевской семьи. Соответствующее заявление появилось в официальном Instagram четы. Отмечается, что Меган и Гарри долго советовались между собой прежде, чем сойтись во мнениях. Окончательно же супруги утвердились в своем решении к началу года, что позволило им совершить мощный толчок для еще более глобальных перемен.

Отмечается, что Гарри и Меган больше не будут носить звание «старших членов королевской семьи», однако продолжат сотрудничать с королевой и будут появляться на некоторых официальных мероприятиях. Отказ от престола также означает тот факт, что Меган и Гарри обретают финансовую независимость. Жить же пара вместе с ребенком планирует на две страны – Великобританию и Америку.

«Благодаря вашей поддержке в последние годы мы чувствуем себя готовыми к такой корректировке. Географический баланс между США и Британией позволит нам воспитывать нашего сына с уважением к королевским традициям и в то же время предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая открытие нашей новой благотворительной организации», — гласит обращение.

Подчеркнем, что одной из повлиявших на решение супругов причиной могли стать предвзятые отношения Меган с общественностью. Неоднократно герцогиня Сассекская подвергалась критике в СМИ. Внимательные журналисты также отмечали и предвзятое отношение к Меган со стороны самой Елизаветы.

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Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
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