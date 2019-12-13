Принц Арчи обошел по популярности Меган Маркл и принца Гарри

Ребенок звездных родителей собрал больше всего лайков в королевском аккаунте.

Герцог и герцогиня Сассекские завели аккаунт в Инстаграм в апреле 2019 года и всего за шесть часов собрали больше миллиона подписчиков, обновив рекорд Книги Гиннесса. До этого он принадлежал корейскому певцу Кану Даниэлю, который набрал миллион фолловеров за 11 часов.

К декабрю 2019 на странице SussexRoyal появилось уже 9,9 миллионов подписчиков. Журналистыиздания TheSun проанализировали самые популярные посты королевской пары и выяснили, что охотнее всего люди лайкали фотографии малыша Арчи. В десятке самых популярных девять снимков сына Меган Маркл и принца Гарри и только одно фото его родителей – свадебное.

Больше всего лайков собрала черно-белая фотография, на которой запечатлена встреча принца Арчи с бабушкой – королевой Елизаветой. Исторический кадр понравился 3 миллионам пользователей.

Встреча принца Арчи с королевой Елизаветой:

2,9 млн лайков получила картинка с объявлением о том, что у герцогини Сассекской родился мальчик.

Меган Маркл родила мальчик:

На третье месте в топ-10 самых популярных фотографий аккаунта SussexRoyal снимок, на котором Меган Маркл и принц Гарри с Арчи на руках появились в большом зале Виндзорского замка через два дня после рождения мальчика.

Принц Арчи появился на публике через два дня после рождения:

В числе самых популярных фотографий королевской пары – крещение первенца с 2,7 лайков. Для праздничного кадра также позировали принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, а также сестры принцессы Дианы Леди Джейн Феллоуз и Леди Сара Маккоркодейл.

Семейная королевская фотосессия в честь крещения принца Арчи:

Также подписчикам понравились трогательные снимки, посвященные празднованию Дня отца в Великобритании и Дня матери в США. Они получили 2,4 млн и 2,1 млн лайков соответственно.

Поздравление с Днем отца в Великобритании:

Поздравление с Днем матери:

Единственный пост из числа самых популярных, в котором нет малыша Арчи, – это видео со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, опубликованное по случаю первой годовщину их свадьбы.

Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри:

А вы следите за жизнью королевской семьи?