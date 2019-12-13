Звездные истории

Принц Арчи обошел по популярности Меган Маркл и принца Гарри

Ребенок звездных родителей собрал больше всего лайков в королевском аккаунте.

Принц Арчи обошел по популярности Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Globallookpress

Герцог и герцогиня Сассекские завели аккаунт в Инстаграм в апреле 2019 года и всего за шесть часов собрали больше миллиона подписчиков, обновив рекорд Книги Гиннесса. До этого он принадлежал корейскому певцу Кану Даниэлю, который набрал миллион фолловеров за 11 часов.

К декабрю 2019 на странице SussexRoyal появилось уже 9,9 миллионов подписчиков. Журналистыиздания TheSun проанализировали самые популярные посты королевской пары и выяснили, что охотнее всего люди лайкали фотографии малыша Арчи. В десятке самых популярных девять снимков сына Меган Маркл и принца Гарри и только одно фото его родителей – свадебное.

Больше всего лайков собрала черно-белая фотография, на которой запечатлена встреча принца Арчи с бабушкой – королевой Елизаветой. Исторический кадр понравился 3 миллионам пользователей.

Встреча принца Арчи с королевой Елизаветой:

2,9 млн лайков получила картинка с объявлением о том, что у герцогини Сассекской родился мальчик.

Меган Маркл родила мальчик:

На третье месте в топ-10 самых популярных фотографий аккаунта SussexRoyal снимок, на котором Меган Маркл и принц Гарри с Арчи на руках появились в большом зале Виндзорского замка через два дня после рождения мальчика.

Принц Арчи появился на публике через два дня после рождения:

В числе самых популярных фотографий королевской пары – крещение первенца с 2,7 лайков. Для праздничного кадра также позировали принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, а также сестры принцессы Дианы Леди Джейн Феллоуз и Леди Сара Маккоркодейл.

Семейная королевская фотосессия в честь крещения принца Арчи:

Также подписчикам понравились трогательные снимки, посвященные празднованию Дня отца в Великобритании и Дня матери в США. Они получили 2,4 млн и 2,1 млн лайков соответственно.

Поздравление с Днем отца в Великобритании:

Поздравление с Днем матери:

Единственный пост из числа самых популярных, в котором нет малыша Арчи, – это видео со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, опубликованное по случаю первой годовщину их свадьбы.

Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри:

А вы следите за жизнью королевской семьи?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьякоролева Елизаветакоролевские новостиМеган МарклПринц АрчиПринц Гарри
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принц Арчи обошел по популярности Меган Маркл и принца Гарри
Интересно?
Поделись с друзьями: