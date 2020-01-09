Как будут зарабатывать деньги Меган Маркл и принц Гарри после отказа от престола

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских привилегий, а значит, и жизни за счет налогов британцев.

После неожиданного заявления герцогов Сассекских об отказе от престола интерес к их паре вспыхнул с небывалой силой. О решении Меган Маркл и принца Гарри спешат высказаться знаменитости, эксперты и поклонники. Многих интересует вопрос, на что теперь будут жить супруги, отказавшись от финансового обеспечения королевской семьи. Мы попробовали разобраться, как могут зарабатывать деньги Меган и Гарри.

За последний год семью герцогов Сассекских регулярно критиковали в прессе. Меган Маркл осуждали за дорогостоящий ремонт дворца и роскошные наряды, принцу Гарри доставалось за то, что он вообще выбрал в жены американку и актрису. В документальном фильме о своей поездке в Африку Меган призналась, как тяжело ей далось такое пристальное внимание СМИ, особенно в период беременности. А Гарри рассказал, что все еще переживает и-за смерти матери, принцессы Дианы. Однако британская общественность заявила, что эта пара слишком много жалуется, и поставила в пример Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые любые трудности переносят с улыбкой.

Однако, несмотря на отказ Меган и Гарри от жизни за счет королевской казны, супругам едва ли придется работать. Знаменитая пара может заработать хорошие деньги на публичных выступлениях и издании книг, считает американский политолог Эндрю Коробко. Да и при наличии таких богатых родственников вряд ли Сассекским стоит переживать из-за безденежья. Ранее мы сообщали, что королевская чета подала заявку на регистрацию собственного товарного знака, под которым сможет выпускать одежду, журналы, буклеты, а также собирать деньги на благотворительность.

Тем временем эксперты посчитали, что Меган Маркл во время актерской карьеры и работы в сериале «Форс-мажоры» заработала около 5 миллионов долларов. Состояние принца Гарри оценивается в 25-40 млн долларов. Кроме того, пара получала финансирование из суверенного королевского гранта, который покрывал только 5% расходов супругов, сообщает издание People. Остальные 95% поступали из фонда, основанного принцем Чарльзом.

Теперь же Меган Маркл и принц Гарри хотят добиться финансовой независимости. Они заверили общественность, что никогда не использовали государственное финансирование для их частных расходов, а также не получали налоговых льгот.