Кейт Миддлтон отметила день рождения раньше времени, несмотря на суеверия

9 января 2020 года герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет. Однако Кейт Миддлтон отпраздновала день рождения заранее – 4-5 января, хотя во многих странах это считается плохой приметой. Праздник назначили на уикенд из-за принца Джорджа и принцессы Шарлотты, которые 7 января должны были вернуться в школу. Поздравить жену принца Уильяма с именинами приехали родные, друзья и королева Елизавета собственной персоной, которая побывала с невесткой на праздничной службе в церкви поместья Норфолк в Лондоне.

На торжество к Кейт Миддлтон также прибыли крестная принца Луи леди Лаура Миаде, крестная принцессы Шарлотты Софи Картер, подруга семьи и дизайнер Эмилия Жардин-Патерсон, учительница Джорджа и Шарлотты Люси Лэниган О’Кифф – она, кстати, является невестой Томаса ван Страубензе, лучшего друга принца Уильяма. Также поздравить герцогиню приехала 35-летняя Сара Роуз Хэнбери, маркиза Чолмонделей вместе со своим 50-летним супругом; однокурсница Алисия Фокс-Питт, леди Наташа Руфус Айзекс и многие другие известные люди. Как сообщает издание DailyMail, высокопоставленные гости собрались в загородной резиденции герцогов Кембриджских – Анмер-Холле, где занимались стрельбой и наслаждались изысканным угощением.

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Интересно, что на день рождения Кейт не приехала ее сестра Пиппа Миддлтон и брат Джеймс Миддлтон, которые отдыхают на Карибских островах. Также своим присутствием герцогиню не почтили Меган Маркл и принц Гарри, которые все еще находятся в Канаде. А накануне именин Кейт герцоги Сассекские и вовсе объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей и полномочий и будут обеспечивать себя сами. Неожиданное заявление застигло врасплох все монаршее семейство и, по данным инсайдеров, сильно расстроило 93-летнюю королеву Елизавету.