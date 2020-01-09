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Инсайдеры разжигают: Меган Маркл якобы полностью контролирует принца Гарри

Знаменитая пара отказалась от привилегий королевской семьи под давлением герцогини Сассекской, уверены журналисты.

Инсайдеры разжигают: Меган Маркл якобы полностью контролирует принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Globallookpress

8 января 2020 года герцоги Сассекские шокировали общественность, заявив, что отрекаются от престола и королевских обязанностей и привилегий. Объявление знаменитой пары вызвало настоящий переполох как в британских, так и в мировых СМИ. Журналисты высказывают версии о причинах, интернет-пользователи обсуждают отношения в семье Виндзоров. Некоторые инсайдеры тем временем перекладывают всю ответственность за такое громкое решение на Меган Маркл, утверждая, что она полностью контролирует принца Гарри.

«Гарри очень сильно изменился после встречи с Меган. Между ним и Уильямом и так были напряженные отношения, а после свадьбы с американкой все стало еще хуже. Их жены вообще не ладят между собой, так что пропасть между королевскими внуками еще больше увеличилась», — пишет издание TheSun.

В сообщении, опубликованном в инстаграм-аккаунте, герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что намерены отказаться от звания старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми, но продолжать поддерживать Ее Величество Королеву. Эксперты считают, что принц Гарри пошел на этот шаг, чтобы защитить свою жену, которая подвергается острой критике со стороны прессы и общественности.

«Гарри очень любит Меган и хочет, чтобы она была счастлива и чувствовала себя в безопасности. А главное, не страдала так, как его мать, принцесса Диана. Однако заметно, что Гарри начал все меньше времени проводить со своими прежними друзьями, теперь он общается с голливудскими друзьями супруги. Принц стал замкнутым и не таким молодым и веселым, как раньше. Никто не может винить Гарри в том, что он хочет защитить свою жену, но кажется, что она полностью контролирует его жизнь и его решения», — считают королевские инсайдеры.

Источники, близкие к паре герцогов Сассекских, считают, что Меган хочет вернуться к жизни в Канаде и Калифорнии, где она чувствует себя в безопасности, и воспитывать сына Арчи вдали от навязчивой и ограничительной политики Букингемского дворца.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета ошеломлена новостью об отречении ее внука от престола. Букингемский дворец выпустил собственное заявление о том, что переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл находятся на ранней стадии и на решение, устраивающее все стороны, потребуется время.

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Инсайдеры разжигают: Меган Маркл якобы полностью контролирует принца Гарри
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