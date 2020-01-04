Молодая супруга Петросяна оказалась владелицей огромной квартиры в Москве

В «Пусть говорят» обсудили, не является ли это жилье дорогим подарком от юмориста, который привел к разводу со Степаненко.

Вечером 4 января в эфир Первого канала вышла передача «Пусть говорят», в которой обсуждалась недвижимость молодой супруги юмориста Евгения Петросяна — Татьяны Брухуновой. Телевизионщики объявили, что в их редакцию некто прислал документы, что еще в 2016 году девушка стала обладательницей элитной квартиры в Москве площадью в 232 квадратных метра с машиноместом и видом на озеро. Такое жилье должно было обойтись ей в сумму около 300 миллионов рублей, и вряд ли бы Брухунова могла позволить себе подобные хоромы. В шоу стали обсуждать: а не подарок ли это от 74-летнего юмориста, и не стал ли он истинной причиной развода Петросяна и Степаненко?

Сама квартира в Хамовниках, конечно, поражает воображение простого зрителя. В ней имеются несколько спален и санузлов, а также детская комната (неужто Брухунова собирается родить ребенка от своего супруга?). Эксперты в студии сошлись во мнении, что девушка никак не могла позволить себе такую роскошь, и это, однозначно, подарок Петросяна. Но доказать, что артист вывел миллионы из семейного бюджета практически невозможно. Но, по самой распространенной версии, Степаненко не потребовалось доказательств — она сама все поняла и подала на развод.

Кто-либо из прямых участников этой скандальной истории давать комментарии отказался. Напомним, четвертая жена юмориста подала на развод еще в 2018 году, а получила его только ноябре 2019-го. Лишь недавно приставы закончили опись имущества супругов, чтобы его разделить, но уже в декабре Петросян женился на молодой помощнице. Под Новый год они улетели в Германию, откуда выкладывают счастливые фото и видео.