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Петросян женился на своей молодой любовнице

Татьяна Брухунова похвасталась свадебным букетом.

Петросян женился на своей молодой любовнице
Петросян с Брухуновой. Фото Лики Брагиной.

Евгений Петросян все-таки женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара узаконила свои отношения в начале декабря, сообщает КП со ссылкой на друга артиста.

«Я счастлива, теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена», — процитировал сайт молодую жену (уже пятую по счету).

Судя по всему, новая супруга любвеобильного 74-летнего комика очень гордится отвоеванным положением: в личном блоге она устроила целую фотосессию свадебному букету, состоящему из нежных пионов, и выставила фото с обручальным кольцом.

Чтобы выбрать букет невесте, Евгению Петросяну пришлось немало потрудиться. Он даже посвятил этому небольшой пост на своей страничке в Instagram, показав, из какого количества цветов он выбрал нужные. Что ж, молодая жена действительно очень привередлива и сама не раз говорила об этом поклонникам. Она носит только брендовые вещи и посещает исключительно дорогие рестораны.

Позже Брухунова разместила кадры милого семейного торжества с домашним тортом по рецепту Алены Водонаевой. Вполне вероятно, что супруги так отметили свое бракосочетание.

Отметим, что Татьяна не считает себя разлучницей. В программе Первого канала «Эксклюзив» она рассказывала, как Елена Степаненко помогала ей первое время, заботилась о ней. Но, по ее словам, она об этом ее не просила, это был личный почин артистки. Кроме того, то, что девушка увидела между супругами, она бы не назвала семейными отношениями. Их брак на тот момент представлял собой партнерство, уверена пятая жена Петросяна.

Кстати, с Еленой Степаненко Евгений Ваганович до сих пор судится. Бывшие супруги никак не могут разделить совместно нажитое имущество. Артист жалуется, что его не пускают в собственный дом, чтобы забрать необходимые вещи. Между тем мачеху поддержала родная дочь Петросяна Викторина Петросянц, которая тоже не желает делить наследство с молодой супругой отца.

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Петросян женился на своей молодой любовнице
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