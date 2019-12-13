Личный антитренд: Брухунова рассказала, какой вещи нет места в ее гардеробе

Ранее в прессе появилась информация о том, что Евгений Петросян якобы тайно женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Одной из первых на эту тему высказалась бывшая супруга юмориста — Елена Степаненко. В интервью «Комсомольской правде» артиста прокомментировала возможную свадьбу Евгения Вагановича, заявив, что может пожелать ему только счастья. При этом Елена Григорьевна подметила, что данный факт никак не отразиться на их с Петросяном судебном процессе. Бывшие супруги до сих делят совместно нажитое в браке имущество.

больше по теме Степаненко заявила, что женитьба Петросяна не отразится на их судебном деле Юмористка до сих пор делит с Евгением Вагановичем совместно нажитое имущество.

Тем временем, помощница юмориста Татьяна Брухунова решила поделиться с подписчиками в Instagram мнением относительно личных анти-трендов. Девушка заявила, что никогда не купила бы себе джинсы на заниженной талии. Даже в том случае, если эта вещь оказалась бы на пике популярности.

«Я никогда не куплю себе джинсы на заниженной талии! Даже если они вновь вернутся в моду. А что для вас бескомпромиссный антитренд?!» — обратилась к верным почитателям Брухунова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, помощница Евгения Вагановича дважды в год посещает мастер-классы Эвелины Хромченко, полностью доверяя мнению соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале.

Ранее в интервью Дмитрию Борисову Татьяна Брухунова вспомнила о том, как жила в квартире Елены Степаненко. По словам девушки, артистка проявила по отношению к ней заботу, разрешив на время поселиться в одной из комнат. Тогда сама Татьяна только-только переехала в Москву из Тулы. Однако вскоре отношения между двумя женщинами обострились. Брухунова уверена, что бывшей супруге Евгения Вагановича не понравилось то, что она стала опекать юмориста. При этом девушка призналась, что не собиралась как-то вредить их отношениям.