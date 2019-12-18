Молодая жена Петросяна решилась родить малыша

В начале декабря 74-летний Евгений Петросян узаконил свои отношения со своей молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой. 30-летняя девушка совершила головокружительную карьеру: от сисадмина портала бывшей жены комика Елены Степаненко она доросла до директора театра Петросяна.

Как рассказал КП друг Евгения Вагановича, «молодые» не устраивали пышной свадьбы, ограничившись лишь росписью в Кутузовском ЗАГСе. Фамилию настойчивая девушка на Петросян менять не стала, так и осталась Брухуновой.

Обручальное колечко, которое ей подарил муж, кстати, не самое дорогое. По данным издания, со ссылкой на экспертное мнение дизайнера украшений Влада Торхова, украшение имеет бриллиант в 1 карат и оценивается примерно в 250 тыс. рублей.

Но на одной регистрации брака и подарках от Евгения Вагановича девушка решила не останавливаться. Друзья Петросяна рассказала, что в ее планах — рождение наследника. Кроме того, об этом свидетельствуют многочисленные специализированные аккаунты в соцсетях, на которые подписалась Татьяна. Они посвящены воспитанию детей и закупкам детской одежды через Интернет. Есть даже страница статусного московского роддома.