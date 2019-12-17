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«На развод подала она!»: Петросян заявил, что инициатором разрыва стала Степаненко

Юморист откровенно высказался о личном.

«На развод подала она!»: Петросян заявил, что инициатором разрыва стала Степаненко
Евгений Петросян (Фото: Globallookpress.com)

74-летний Евгений Петросян в беседе с поклонниками разоткровенничался о личном. Так, юморист опроверг слухи о том, что якобы бросил Елену Степаненко. Народный артист РСФСР дал понять, что именно его экс-супруга настояла на разрыве, подав на развод. Об этом сам Евгений Ваганович рассказал в микроблоге.

«Почему вы уверены, что ее оставил я?! На развод подала она!» — написал юморист, говоря о расставании с Еленой Степаненко после 32 лет совместной жизни.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян якобы узаконил отношения с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Девушка приехала в Москву из Тулы. В интервью Дмитрию Борисову ассистентка Евгения Вагановича призналась, что в первое время она жила в квартире Елены Григорьевны. Супруга артиста приютила Татьяну в их с Петросяном доме, выделив девушке одну из комнат.

По словам Брухуновой, было бы абсурдно даже предположить, что она каким-то образом повлияет на взаимоотношения супругов. Помощница Евгения Вагановича подметила, что старалась опекать юмориста, решать его бытовые проблемы, проявляя заботу о муже Степаненко. Судя по всему, именно по этой причине Елена Григорьевна стала по-другому относиться к Татьяне, провоцируя конфликт.

Брухунова настаивала, что теперь она не представляет свою жизнь без Петросяна, он стал для нее по-настоящему близким человеком. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, экс-супруга юмориста желает Евгению Вагановичу и его помощнице счастья, утверждая, что возможная свадьба ее бывшего мужа никак не отразится на их судебном процессе, касающемся раздела совместно нажитого имущества.

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«На развод подала она!»: Петросян заявил, что инициатором разрыва стала Степаненко
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